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Талибы дали гарантию безопасности гражданам Китая в Афганистане

представитель Афганистана и министр МИД Китая Фото: X/@ChristopherAnzalone
Террористическая угроза Китаю "является вызовом для нас самих". С таким заявлением в адрес Пекина выступило руководство "Талибана", сообщает Zakon.kz.

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что талибы не потерпят террористической деятельности, направленной против Китая в Афганистане, сообщает SCMP.

Выступая перед министром иностранных дел Китая Ван И в тибетском городе Ньингчи, Муттаки заявил, что талибы проделали большую работу по борьбе с терроризмом.

"Мы не допустим в Афганистане никаких действий, которые могли бы нанести ущерб безопасности и стабильности Китая".Амир Хан Муттаки

Он также дал "эффективную гарантию" безопасности китайских граждан в Афганистане.

В Афганистане происходят террористические акты, направленные против китайских граждан. В декабре пять китайских граждан получили ранения в результате взрыва, устроенного террористами "Исламского государства" в отеле в Кабуле. Месяц спустя было совершено нападение на здание Министерства иностранных дел Афганистана, когда в нем проходили переговоры китайской дипломатической делегации.

Ван И выразил надежду, что афганская сторона продолжит борьбу с терроризмом и "полностью ликвидирует террористические силы Исламского движения Восточного Туркестана", базирующиеся в Афганистане.

"Мы хотели бы и дальше помогать Афганистану развивать отношения с соседями и лучше интегрироваться в региональное экономическое сотрудничество".Ван И

Китай – одна из немногих стран, наряду с Казахстаном, Пакистаном и Россией, сохранивших дипломатическое присутствие в Афганистане после захвата власти талибами в августе 2021 года.

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