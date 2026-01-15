Лидеры "Талибана" опасаются падения своей власти

Руководство "Талибана" в Афганистане обеспокоено внутренней угрозой и возможным расколом, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Times, в Сети распространяется аудиозапись, на которой слышно, как верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада говорит, что внутренние разногласия в конечном итоге могут привести к их падению.

"В результате этих разногласий эмират рухнет и прекратит свое существование", – предупредил он.

Речь произнесена в медресе в городе Кандагар в январе 2025 года . Талибы прежде всегда отрицали разногласия. Но, по последним данным, сейчас в "Талибане" существуют две группы и у них разные взгляды на будущее Афганистана.

Одна группа , преданная Ахундзаде , ведет страну к своей цели – созданию строгого исламского эмирата, изолированного от современного мира, где религиозные деятели, верные ему, контролируют все аспекты общества.

Вторая группа, состоящая из влиятельных членов "Талибана", в основном базирующихся в Кабуле, выступает за Афганистан, который, сохраняя строгую интерпретацию ислама, взаимодействует с внешним миром, развивает экономику страны и предоставляет девочкам и женщинам доступ к образованию.

По мнению издания, раскол усугубился осенью минувшего года, когда Ахундзада приказал отключить в стране интернет и телефонную связь, фактически отрезав Афганистан от остального мира.

