Администрация Байдена признала необходимость строительства стены на границе с Мексикой

Администрация Байдена ускорила реализацию планов по возобновлению строительства стены на американо-мексиканской границе, признав серьезность кризиса с мигрантами, сообщает Zakon.kz.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас объявил, что 32 километра стены построят в долине Рио-Гранде на юго-востоке Техаса. Он сослался на "острую и немедленную необходимость строительства физических барьеров" для предотвращения нелегального въезда в страну большого числа людей, сообщает New York Post.



Сектор долины Рио-Гранде Пограничной службы США является зоной "высокого уровня нелегального въезда".

"Поэтому я должен использовать свои полномочия для установки дополнительных физических барьеров и дорог в секторе Рио-Гранде-Вэлли". Алехандро Майоркас

Байден неоднократно высказывался против строительства стены во время своей предвыборной кампании в 2020 году. Тогда он заявлял, что при его администрации "не будет построено ни одного фута стены".



США напрягаются под бременем такого количества мигрантов, въезжающих в страну и требующих убежища. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул и губернатор Иллинойса Дж.Б. Прицкер, оба демократа, заявили, что наплыв мигрантов довел их крупные города до предела, и обвинили администрацию Байдена в том, что она не сделала достаточно для оказания помощи на федеральном уровне.



Техасский республиканец Джордж П. Буш – племянник бывшего президента Джорджа Буша-младшего – сказал, что это заявление свидетельствует о том, что Байден "столкнулся с реальностью".

В 2023 финансовом году Таможенная и пограничная служба зарегистрировала рекордное количество задержаний мигрантов – более 2,2 млн.



В мае администрация Байдена заявила, что будет жестко бороться с миграцией, и объявила о плане по обеспечению соблюдения законов, усложняющих въезд в страну.

Однако данные иммиграционной базы Сиракузского университета показали, что только в августе в страну въехало рекордное количество мигрантов – 180 тыс. человек, и ожидается, что в сентябре эта цифра только возрастет.