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Законодательство РК

Байден запретил предоставлять убежище нелегалам на границе с Мексикой

США, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 03:00 Фото: pixabay
4 июня президент США Джо Байден запретил предоставлять убежище мигрантам, незаконно пересекшим границу из Мексики, сообщает Zakon.kz.

Таким мигрантам грозит ускоренная депортация. Исключениями станут:

  • дети без сопровождения;
  • жертвы торговли людьми;
  • лица, сталкивающиеся с серьезными угрозами здоровью или безопасности.

Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Белого дома. Согласно документу, данная мера будет действовать до тех пор, пока среднее число задержаний мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики, не составит менее 1,5 тыс. в день.

Граница, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 03:00

Фото: Reuters/Jose Luis Gonzalez

31 мая президент США Джо Байден представил новый план по прекращению огня в секторе Газа. План предполагает три этапа деэскалации, в основном включающие в себя постоянное перемирие и уход Израиля с палестинской территории.

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