Байден запретил предоставлять убежище нелегалам на границе с Мексикой
Фото: pixabay
4 июня президент США Джо Байден запретил предоставлять убежище мигрантам, незаконно пересекшим границу из Мексики, сообщает Zakon.kz.
Таким мигрантам грозит ускоренная депортация. Исключениями станут:
- дети без сопровождения;
- жертвы торговли людьми;
- лица, сталкивающиеся с серьезными угрозами здоровью или безопасности.
Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Белого дома. Согласно документу, данная мера будет действовать до тех пор, пока среднее число задержаний мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики, не составит менее 1,5 тыс. в день.
Фото: Reuters/Jose Luis Gonzalez
31 мая президент США Джо Байден представил новый план по прекращению огня в секторе Газа. План предполагает три этапа деэскалации, в основном включающие в себя постоянное перемирие и уход Израиля с палестинской территории.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript