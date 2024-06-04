Байден запретил предоставлять убежище нелегалам на границе с Мексикой

4 июня президент США Джо Байден запретил предоставлять убежище мигрантам, незаконно пересекшим границу из Мексики, сообщает Zakon.kz.

Таким мигрантам грозит ускоренная депортация. Исключениями станут:

дети без сопровождения;

жертвы торговли людьми;

лица, сталкивающиеся с серьезными угрозами здоровью или безопасности.

Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Белого дома. Согласно документу, данная мера будет действовать до тех пор, пока среднее число задержаний мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики, не составит менее 1,5 тыс. в день.

Фото: Reuters/Jose Luis Gonzalez

31 мая президент США Джо Байден представил новый план по прекращению огня в секторе Газа. План предполагает три этапа деэскалации, в основном включающие в себя постоянное перемирие и уход Израиля с палестинской территории.