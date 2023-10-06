Гибель Пригожина: в телах нашли осколки гранат
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг для СМИ и высказался о расследовании авиакатастрофы с бывшим главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщает Zakon.kz.
Песков заявил, что кончательных выводов о причинах катастрофы самолета Пригожина пока не было. Он призвал дождаться доклада об итогах расследования, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь Путина также высказался об осколках гранат в телах погибших.
"Это один из установленных фактов, следствие продолжается".Дмитрий Песков
Он также высказался о возможном отказе России от ратификации документа о непроведении ядерных испытаний. Дмитрий Песков заверил, что отказ не означает намерения проводить такие испытания.
5 октября президент РФ Владимир Путин выступил на площадке клуба "Валдай".
"Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было".Владимир Путин
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Как уточнил Путин, экспертиза на наличие алкоголя или наркотиков в крови погибших не проводилась, но, по его мнению, это необходимо было сделать.
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