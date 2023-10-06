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Гибель Пригожина: в телах нашли осколки гранат

пресс-секретарь Владимира Путина Фото: wikimedia
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг для СМИ и высказался о расследовании авиакатастрофы с бывшим главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщает Zakon.kz.

Песков заявил, что кончательных выводов о причинах катастрофы самолета Пригожина пока не было. Он призвал дождаться доклада об итогах расследования, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина также высказался об осколках гранат в телах погибших.

"Это один из установленных фактов, следствие продолжается".Дмитрий Песков

Он также высказался о возможном отказе России от ратификации документа о непроведении ядерных испытаний. Дмитрий Песков заверил, что отказ не означает намерения проводить такие испытания.

5 октября президент РФ Владимир Путин выступил на площадке клуба "Валдай".

"Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было".Владимир Путин

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Как уточнил Путин, экспертиза на наличие алкоголя или наркотиков в крови погибших не проводилась, но, по его мнению, это необходимо было сделать.


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