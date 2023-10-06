Трампа обвинили в разглашении государственных секретов австралийскому миллиардеру

Бывшему президенту США Дональду Трампу, который в последнее время сталкивается со множеством обвинений в злоупотреблениях, выдвинули еще одну претензию: он якобы разгласил секретную информацию об американских ядерных подлодках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, Дональда Трампа обвинили в том, что в апреле 2021 года, уже после ухода с президентского поста, он разгласил секретную информацию в разговоре с австралийским миллиардером Энтони Прэттом. Историю о предполагаемой утечке опубликовали сразу несколько американских СМИ.

Якобы Трамп обсуждал с бизнесменом американские подводные лодки и указал точное количество ядерных боеголовок, которые они способны переносить, а также расстояние, на которое они могут подойти к российским кораблям без риска обнаружения. Миллиардер впоследствии передал эту информацию еще как минимум 45 людям, включая австралийских политиков и журналистов.

Утверждается, что утечка секретных данных со стороны Трампа обнаружилась, когда Энтони Прэтт предложил властям Австралии закупить новые подлодки у США. Самого Прэтта ни в чем не обвиняют, но он как минимум дважды общался с представителями ФБР и генпрокуратуры США в этом году. Материалы об этом инциденте изучают в рамках дела о незаконном хранении секретных документов, по которому Трамп уже давно проходит обвиняемым. Хотя Австралия – союзник США, обвинения в разглашении государственной тайны даже дружественной стране могут стать очень серьезными для экс-президента.

Представитель Дональда Трампа заявил, что опубликованная в прессе история о разглашении секретных сведений "лишена должного контекста и релевантной информации".

"Президент Трамп не сделал ничего дурного. Он всегда настаивал на правдивости и прозрачности и действовал должным образом, в соответствии с законом", – сказал он.

Ранее Верховный суд США отказался запрещать Трампу участвовать в выборах.