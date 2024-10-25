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Бывшая модель обвинила Дональда Трампа в домогательствах

Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 17:43 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Бывшая американская модель Стейси Уильямс обвинила кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в домогательствах, сообщает Zakon.kz.

Женщина заявила об этом в интервью The Guardian.

Экс-манекенщица утверждает, что познакомилась с политиком через скандального финансиста Джеффри Эпштейна на рождественской вечеринке в 1992 году. По словам знаменитости, она несколько месяцев состояла в романтических отношениях с Эпштейном, который якобы на тот момент близко общался с Трампом.

Уильямс заявила, что инцидент с домогательствами произошел только в 1993 году, когда Эпштейн во время одной из прогулок предложил зайти в гости к Трампу в Trump Tower. Модель рассказала, что после приветствия экс-президент США тут же притянул ее к себе и начал лапать ее.

По словам собеседницы издания, она была крайне озадачена происходящим, однако сами мужчины в этот момент улыбались друг другу. Уильям описала произошедшее как часть извращенной игры. После ухода Эпштейн устроил женщине скандал, обвинив ее в случившемся.

"Когда мы спустились вниз, он посмотрел на меня, отругал и сказал: "Почему ты позволила ему это сделать?" Он заставил меня почувствовать себя такой отвратительной. Я помню, что была в полном замешательстве. Такое ощущение, что все это было подстроено", – призналась пострадавшая и заявила, что вскоре после инцидента разорвала роман с финансистом.

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