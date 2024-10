Бывшая модель обвинила Дональда Трампа в домогательствах

Женщина заявила об этом в интервью The Guardian.

Экс-манекенщица утверждает, что познакомилась с политиком через скандального финансиста Джеффри Эпштейна на рождественской вечеринке в 1992 году. По словам знаменитости, она несколько месяцев состояла в романтических отношениях с Эпштейном, который якобы на тот момент близко общался с Трампом.

Уильямс заявила, что инцидент с домогательствами произошел только в 1993 году, когда Эпштейн во время одной из прогулок предложил зайти в гости к Трампу в Trump Tower. Модель рассказала, что после приветствия экс-президент США тут же притянул ее к себе и начал лапать ее.

По словам собеседницы издания, она была крайне озадачена происходящим, однако сами мужчины в этот момент улыбались друг другу. Уильям описала произошедшее как часть извращенной игры. После ухода Эпштейн устроил женщине скандал, обвинив ее в случившемся.

The latest Trump accuser Stacey Williams says she "can't control" that this is coming out 2 weeks before the election, and that it's all "coincidental."



CNN then says she made her support for Kamala "very clear" in their interview.



It's all a farce. pic.twitter.com/x1SKRIGrOE