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Как Путин отметит свой 71-й день рождения

Как Путин отметит свой 71-летний день рождения Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин 7 октября в 20-й раз встретит день рождения на работе, сообщает Zakon.kz

Путин проведет день рождения, занимаясь рабочими делами. В этом году он совпал с официальным визитом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который начался 5 октября и продлится вплоть до субботы.

По информации ТАСС главы государств обсуждают перспективы дальнейшего развития российско-узбекских отношений, особая роль отведена запуску поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан, а транспортировать его будут через Казахстан.

По словам российского президента, полноценные поставки по этому маршруту начнутся уже в октябре и постепенно могут наращиваться. 

Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев вместе с Шавкатом Мирзиёевым также примет участие в торжественной церемонии запуска.

"Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", – сказал Путин. Он отметил, что об этом с главой Узбекистана они договорились несколько месяцев назад.

"В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан", - заявил Путин.

Отметим, что в прошлом году Владимир Путин в свой день рождения провел неформальный саммит стран СНГ. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру трактор Belarus-1523.3. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон привез две пирамиды, сложенные из десятков дынь и арбузов.

В свой праздник в 2021 году по информации Telegram-канала Shot российский лидер провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ. А годом ранее по видеосвязи общался с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, который доложил Верховному главнокомандующему об успешных запусках гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

А вот в 2019-м Путин вместе с Шойгу отдохнул в Сибири, где собирал грибы, гулял по лесу и катался на внедорожнике. День рождения на природе Путин отмечал и в предыдущие годы.

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