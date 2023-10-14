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"Сообразили на троих". Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым

"Сообразили на троих". Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым Фото: akorda.kz
Свой прошедший день рождения 7 октября президент РФ Владимир Путин провел в компании коллег — президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шавката Мирзиëева. Об этом Путин рассказал 13 октября на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

7 октября, в свой день рождения, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

"Коллеги приезжали, мы работали. Запустили поставки газа в Узбекистан. Это непридуманное мероприятие. Давно работали над этим. Выяснилось, что нужно газопроводы в порядок приводить. Они остались на обед. Мы с ними втроем посидели, сообразили на троих", – пошутил российский лидер.

Он отметил, что была проведена огромная работа.

"И чтобы к этому сезону отопительному подать газ, все сделали, реально все это было готово где-то первого числа, уже пробные пуски сделали, к 6-7 уже подобрались... действительно, так получилось. Они остались на 7 число, на обед, мы с ними втроем посидели, втроем, сообразили на троих", – добавил Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин встретились в Москве 7 октября во время церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественном мероприятии принял участие также Шавкат Мирзиёев. 

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