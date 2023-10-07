В результате атак Израиля по сектору Газа убит 161 палестинец

По меньшей мере 161 палестинец погиб в результате атак израильских сил по палестинскому сектору Газа. Такие данные привело Министерство здравоохранения палестинского анклава, сообщает Zakon.kz.

Еще 931 человек получил ранения, сообщило Министерство здравоохранения палестинского анклава.



"При израильских атаках на сектор Газа убит 161 человек, 931 получил ранения", – указывается в сообщении Минздрава, которое приводит телеканал Al-Hadath.

Отмечается, что ранения получили более тысячи палестинцев.

Число пострадавших в Израиле превысило 200 человек, несколько человек погибли, говорится в сообщении газеты Haaretz.



تغطية خاصة من #العربية | فصائل فلسطينية تهاجم مستوطنات قرب غزة وإسرائيل ترد بغارات https://t.co/4RSBiPoVIk — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

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Как заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило Израилю войну.

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"Мы находимся в состоянии войны, и мы одержим в ней победу. Я приказал провести обширную мобилизацию резервистов и открыть ответный огонь такой силы, какой противник еще не знал. Враг заплатит беспрецедентную цену", – сделал заявление политик.



Президент Израиля Ицхак Герцог констатировал, что еврейское государство находится в затруднительном положении. Он призвал всех следовать указаниям Армии обороны Израиля и сохранять спокойствие.

تغطية خاصة من #العربية | فصائل فلسطينية تهاجم مستوطنات قرب غزة وإسرائيل ترد بغارات https://t.co/4RSBiPoVIk — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

Премьер Израиля заявил, что первая цель – очистить территорию от террористов, вторая – сделать так, чтобы враг заплатил огромную цену, в том числе и в секторе Газа.

В Сети появились кадры с убитыми мирными жителями Израиля — их застрелили недалеко от зоны боестолкновений ЦАХАЛ и ХАМАС.

Известно, что в Тель-Авиве начались перебои с доступом к интернету.

Израильские военные проводят операцию в секторе Газа после массированного ракетного обстрела и проникновения отрядов палестинских вооруженных боевиков на израильскую территорию. 7 октября утром несколько боевиков из сектора Газа проникли на территорию Израиля, на территорию страны, по данным СМИ, полетели тысячи ракет. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

По данным телеканала Al-Arabiya, "десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов. В настоящее время, по сведениям Al-Hadath, столкновения израильских военных с вооруженными группами палестинцев продолжаются в четырех районах, находящихся на территории Израиля близ границы с Газой.

Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция палестинских радикалов на территории Израиля, которая получила кодовое название "Наводнение Аль-Акса", является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама – мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.