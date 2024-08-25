Более 70 человек погибли 24 августа в результате атак Израиля в секторе Газа

В результате субботних атак Израиля в секторе Газа погиб по меньшей мере 71 человек, сообщает Zakon.kz.

Такие данные приводит телеканал Al Jazeera.







"Израильские силы убили как минимум 71 палестинца на территории сектора Газа в субботу, 24 августа, танки и бульдозеры продвинулись на город Дейр-эль-Балах в центральной части (анклава)", – указывает телеканал.

Министерство здравоохранения Газы 24 августа сообщило, что число жертв действий армии Израиля в анклаве выросло до 40 334, еще 93 356 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа.