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Более 70 человек погибли 24 августа в результате атак Израиля в секторе Газа

флаг Палестины, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 09:22 Фото: pixabay
В результате субботних атак Израиля в секторе Газа погиб по меньшей мере 71 человек, сообщает Zakon.kz.

Такие данные приводит телеканал Al Jazeera.


"Израильские силы убили как минимум 71 палестинца на территории сектора Газа в субботу, 24 августа, танки и бульдозеры продвинулись на город Дейр-эль-Балах в центральной части (анклава)", – указывает телеканал.

Министерство здравоохранения Газы 24 августа сообщило, что число жертв действий армии Израиля в анклаве выросло до 40 334, еще 93 356 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа.

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