Более 70 человек погибли 24 августа в результате атак Израиля в секторе Газа
Фото: pixabay
В результате субботних атак Израиля в секторе Газа погиб по меньшей мере 71 человек, сообщает Zakon.kz.
Такие данные приводит телеканал Al Jazeera.
"Израильские силы убили как минимум 71 палестинца на территории сектора Газа в субботу, 24 августа, танки и бульдозеры продвинулись на город Дейр-эль-Балах в центральной части (анклава)", – указывает телеканал.
Министерство здравоохранения Газы 24 августа сообщило, что число жертв действий армии Израиля в анклаве выросло до 40 334, еще 93 356 человек пострадали.
Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа.
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