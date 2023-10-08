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Землетрясение в Афганистане: не менее 120 погибших, более 1000 пострадавших

55 Фото: Indiana University
Мощное землетрясение произошло 7 октября 2023 года на западе Афганистана. Число жертв, вероятно, увеличится, многие люди до сих пор находятся под завалами. Толчки почувствовали и жители Ашхабада в Туркменистане, сообщает Zakon.kz.

Не менее 120 человек погибли, более тысячи получили травмы в результате мощного землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана, сообщили местные власти. Эти цифры могут возрасти, так как многие люди до сих пор находятся под завалами.

По данным Геологической службы США, 7 октября в регионе был зафиксирован толчок магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 40 км к северо-западу от города Герат, за ним последовали несколько афтершоков.

Землетрясение также почувствовали в Туркменистане, сообщает "Радио Азатлык". Толчки были настолько ощутимыми, что люди начали выбегать из домов. О жертвах и разрушениях на территории Туркменистана не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что 7 октября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным алматинских сейсмологов, подземные толчки произошли в 13:13 по Астане.

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