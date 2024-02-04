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Стало известно, когда откроют Нотр-Дам

Собор Парижской Богоматери Фото: wikipedia
График торжественного открытия Нотр-Дама в декабре был объявлен в субботу в пастырском письме архиепископа Парижского монсеньора, сообщает Zakon.kz.

Согласно письму, открытие знаменитого парижского собора продлится с 8 декабря 2024 года по 8 июня 2025 года.

В этот период пройдут различные торжества с участием французских и иностранных представителей духовенства.

За две недели до открытия здания в декабре на улицах Парижа пройдет большая процессия, сопровождающая возвращение статуи Нотр-Дама.

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В Париже откроют Нотр-Дам в 2024 году

Собор Парижской Богоматери сильно пострадал в результате пожара в апреле 2019 года, из-за которого обрушилась верхняя часть достопримечательности, включая ее знаменитый шпиль.

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