ХАМАС и Израиль в состоянии войны: что известно на третий день

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в "долгую и трудную войну". Прошло заседание Совбеза ООН, власти разных стран пристально следят за ситуацией, сообщает Zakon.kz.

Число погибших в результате внезапного нападения боевиков ХАМАС на населенные пункты на юге страны в субботу возросло по меньшей мере до 700 человек, включая 44 военнослужащих.

В секторе Газа, подвергшемся израильским авиаударам, по официальным данным, погибло не менее 413 человек.



Израильская служба спасения Zaka сообщила, что ее парамедики вынесли около 260 тел с музыкального фестиваля, подвергшегося нападению ХАМАС. На размещенных в интернете видеозаписях видно, как после нападения посетители фестиваля судорожно бегут и садятся в машины.

BREAKING: Search and rescue mission at Nova festival next to Rei’m in Israel has been completed,



260 bodies of Israeli civillians taking part in this peaceful festival were recovered



-Emergency services pic.twitter.com/rNMB8HTBN3 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 8, 2023 В воскресенье многие члены Совета Безопасности ООН осудили действия ХАМАС. США выразили сожаление по поводу отсутствия единодушия. На экстренном заседании США и Израиль призвали к решительному осуждению палестинских исламистов.

По словам высокопоставленных представителей ХАМАС и "Хезболлы", Иран помог ХАМАС спланировать нападение на Израиль в выходные дни. По их словам, детали операции уточнялись в ходе нескольких встреч в Бейруте, на которых присутствовали офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном боевых группировок, включая ХАМАС, которому принадлежит власть в Газе, и "Хезболлу". Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видел никаких доказательств того, что за атакой стоит Иран.



В результате израильского авиаудара погибли 19 членов палестинской семьи в лагере беженцев в Газе.

Постоянная миссия наблюдателей от государства Палестина при ООН выступила в воскресенье с ответом на войну между Израилем и ХАМАСом, заявив, что "эти события произошли не в вакууме". "Им предшествуют убийства, совершенные в этом году сотнями палестинцев... и предшествуют десятилетия непрекращающихся военных рейдов Израиля на палестинские деревни, поселки, города и лагеря беженцев".

По меньшей мере три американских гражданина погибли в результате боевых действий.

В результате терактов в Израиле погиб один гражданин Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что погибли также два украинца. Материал по теме МИД РК высказался по поводу военного конфликта в Израиле В Нью-Йорке около тысячи палестинских и израильских демонстрантов вышли в воскресенье на Таймс-сквер, чтобы выразить свое несогласие с нападениями ХАМАС на Израиль и контратаками ЦАХАЛа на Газу.

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ авианосцу USS Gerald R Ford возглавить "ударную группу" сил, которая направляется в восточное Средиземноморье, чтобы быть ближе к Израилю.

В воскресенье Джо Байден сообщил Биньямину Нетаньяху, что "дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет предоставлена еще большая помощь".

После нападения ХАМАС на Израиль в выходные дни все больше авиакомпаний приостановили полеты в Тель-Авив.

Всемирная продовольственная программа ООН призвала к созданию гуманитарных коридоров для доставки продовольствия в сектор Газа после израильских авиаударов в ответ на атаки ХАМАС.

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил в воскресенье израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что Великобритания "безоговорочно" выступает на стороне Израиля.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Иран поддерживает право палестинцев на самооборону.



В Газе было нанесено восемьсот ударов по объектам ХАМАС, сотни боевиков ХАМАС были убиты. Еще несколько десятков боевиков были взяты в плен, добавил представитель.



Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам UNRWA сообщило, что тысячи людей укрываются в 44 школах в окрестностях Газы, а выдача продовольствия для более чем 112 тыс. семей была приостановлена.

В воскресенье правительство Германии заявило, что пересматривает объем помощи палестинцам на сотни миллионов евро после нападения боевой группировки ХАМАС на Израиль. Министр развития Свенья Шульце заявила, что правительство всегда тщательно следило за тем, чтобы деньги использовались только в мирных целях.

До 100 израильских заложников, включая женщин и детей, могли быть вывезены ХАМАСом в сектор Газа, что значительно осложнит любую военную операцию Израиля по их освобождению. Вопрос о местонахождении и судьбе пленных стал одним из самых острых для военных планировщиков. Читайте также Иран отверг причастность к атакам ХАМАСа на Израиль Число погибших в результате наводнения в Индии возросло до 77 человек Война на Ближнем Востоке: какую поддержку Израилю окажут США

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