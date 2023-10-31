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Израильская армия начинает третий этап войны с ХАМАС

Израильская армия начинает третий этап войны с ХАМАС Фото: gov.il
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия расширила свое наземное вторжение в секторе Газа, сообщает Zakon.kz

"Мы в гуще войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически. Первый блокирующий этап завершен. Второй этап - удары по ним с воздуха - продолжается все время. Третий этап - Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, поэтапного прогресса", - заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что израильская армия продвинулась к центру сектора Газа. А представители ХАМАС подтвердили, что ведут "тяжелые бои" с израильскими войсками. Столкновения произошли в том числе возле города Хан-Юнис на юге палестинского анклава. Израильские танки наступают со стороны западного побережья, продвигаясь к центру сектора Газа.

Израиль в очередной раз призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг и обвинил ХАМАС в том, что боевики устраивают командные центры рядом с медучреждениями. Израильская сторона также во второй раз за неделю призвала немедленно эвакуировать больницу аль-Кудс, где находятся около 14 тысяч человек. Палестинский "Красный полумесяц" отказался перевозить пациентов из аль-Кудса, опасаясь, что многие из них не переживут эвакуации.

Согласно последним данным, в результате нападения палестинских боевиков на Израиль погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа потери от ответных действий израильских военных превысили 8 тыс. человек.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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