Ситуация в Украине: США заявили, что РФ потратила на войну в Украине 211 млрд долларов

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США считают, что Россия недополучит 1,3 триллиона долларов в результате конфликта на Украине, всего РФ якобы потратила на войну 211 миллиардов долларов, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона.

Три страны Европейского Союза заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне блока, сообщает Politicoсо ссылкой на европейских дипломатов. Против таких мер выступили Франция, Греция и Кипр. Таким способом ЕС мог бы уменьшить насущный дефицит боеприпасов в Украине, пока блок наращивает производство снарядов.

Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в X (ранее Twitter). "Настолько долго, насколько будет необходимо. Я и Зеленский сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности", – отметил он, назвав заключение договоренности "историческим шагом". Шольц заверил, что Германия и впредь будет поддерживать Украину.

Шольц заявил, что Германия "посылает четкий сигнал, что не ослабит поддержку Украины". Также канцлер Германии отметил, что ФРГ выделит Киеву пакет военной помощи на €1,1 млрд, в который войдут гаубицы, снаряды и системы ПВО.

Двухпартийная группа палаты представителей конгресса США намерена представить альтернативный проект закона, который будет охватывать меры по укреплению границы США на юге и выделение средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. В его рамках Украине планируется выделить $47,69 млрд, Израилю — $10,4 млрд. Кроме того, $5,4 млрд заложены на поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а $2,4 млрд предусмотрены на проведение американских операций на Ближнем Востоке.

Глава ГУР Украины Буданов: Ситуация на фронте тяжелая, но не критическая. Никакие чудо-технологии не помогут кардинально изменить ход длительной войны. "Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подлодок до стратегической авиации – используется уже давно", – сказал он. Читайте также В России Олега Тинькова признали иноагентом Мама Алексея Навального: Не хочу слышать никаких соболезнований

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