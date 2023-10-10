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Военные разгромили лагерь для беженцев в Мьянме: десятки убитых

Военные разгромили лагерь для беженцев в Мьянме: десятки убитых Фото: pixabay
Десятки людей, включая трехмесячного ребенка, погибли в результате удара военных по лагерю для беженцев в штате Качин на севере Мьянмы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 10 октября, военные обстреляли крупный лагерь беженцев на севере Мьянмы поздним вечером в понедельник. Убиты не менее 33 человек, в том числе 13 детей (среди них трехмесячный ребенок). По словам очевидцев, погибших на самом деле больше, поскольку некоторые люди все еще находятся под завалами, а на месте одного из блоков осталась только "большая дыра в земле". На момент атаки в лагере находились около 850 беженцев.

Лагерь, по которому нанесли артиллерийский удар военные, расположен недалеко от базы "Армии независимости Качина" – вооруженной группировки, воюющей с нынешней хунтой Мьянмы. По-видимому, эта база и была истинной целью обстрела. В Качине несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между армией и повстанцами, использующими тактику выжженной земли. Мирные жители страдают от действий обеих сторон конфликта. По данным властей Мьянмы, в результате конфликта уничтожены 75 тысяч домов, до 2 млн человек стали беженцами.

Это уже не первый случай, когда военные Мьянмы вместо повстанцев в Качине атакуют мирное население. В прошлом году они нанесли удар по месту проведения концерта, убив 60 человек.

Ранее в Мьянме приговорили журналиста к 20 годам каторги за репортаж об урагане.

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