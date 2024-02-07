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Военные разбомбили школу в Мьянме: убиты четверо детей

Военные разбомбили школу в Мьянме Фото: pixabay
В результате авиаудара по школе на юго-востоке Мьянмы убиты четверо детей и ранены не менее 15. Удар, предположительно, нанесли правительственные военные, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, военный самолет нанес удар по школе в штате Каренни на юго-востоке Мьянмы. Погибли четыре мальчика в возрасте 12-14 лет, еще 15 учеников ранены. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии с тяжелыми травмами.

Всего в деревенской школе, которую разбомбили военные, учатся около 200 детей. Очевидцы рассказали, что перед атакой видели над деревней самолет, за которым следовал военный истребитель. Перед авиаударом дети пытались эвакуироваться в бомбоубежище, но не все успели добраться до безопасного места. Три ребенка погибли на месте, четвертый умер, когда его пытались доставить в ближайшее медучреждение. По словам очевидцев, в результате удара по школе здание "превратилось в руины", а вокруг него "все залито кровью".

Деревня, по которой военные нанесли удар, находится в районе, контролируемом повстанцами. В ноябре в штате Каренни обострились военные действия между правительственными войсками и мятежными группировками.

Хунта, захватившая власть в Мьянме в 2021 году, никак официально не прокомментировала инцидент, но ранее военные неоднократно наносили удары по гражданским объектам в штатах, где находятся базы повстанческих групп. Связанные с хунтой СМИ заявили, что информация об авиаударе якобы не соответствует действительности.

С октября 2023 года, по данным ООН, в результате военных действий в Мьянме погибли более 554 гражданских лиц. Всего за 2023 год число погибших достигло 1,6 тыс. человек.

В октябре 2023 года военные нанесли авиаудар по лагерю беженцев на севере Мьянмы, тогда погибли 33 человека.

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