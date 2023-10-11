Ямайскому политику предъявили обвинение в изнасиловании 16-летней девочки

Правительственный чиновник Ямайки был арестован и обвинен в похищении и изнасиловании 16-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

45-летний Тайрон Гатри является советником округа Труро в приходе Уэстморленд. Ему было предъявлено обвинение после того, как он сдался полиции в понедельник.

Власти заявили, что в июне девушка пришла в дом Гатри, чтобы помочь ему сделать прическу, и предположительно была изнасилована после того, как ей не разрешили уйти после завершения работы.

Народная национальная партия отстранила Гатри от должности.

