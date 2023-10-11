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Таинственное исчезновение в Израиле: семья немки, кадры с которой облетели мир, требует ее спасения

22-летняя немка в Израиле Фото: скриншот видео
Шани Лук, 22-летняя девушка из Германии, которая приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения ХАМАС, на самом деле жива. Ранее кадры с ее телом в плену у боевиков разлетелись в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

С заявлением о том, что Шани Лук жива, выступила ее мать. 10 октября она записала видеообращение, где говорит, что ее дочь находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа, и ей нужна эвакуация, сообщает Tagesschau.

"Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации".мать Шани Лук

При этом свидетельств того, что девушка жива, нет. Фото и видео, подтверждающие эту версию, у прессы отсутствуют.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Шани Лук лежит в грузовике раздетая до белья, вокруг нее стоят боевики ХАМАС. Ее имя удалось установить благодаря родителям, которые узнали девушку по татуировкам на ногах.

В Сети предполагают, что Шани Лук была мертва с самого начала, когда боевики записывали видео над ее телом, а мать немки хотят обмануть, чтобы получить деньги для якобы эвакуации из сектора Газа. А гибель девушки представят как "от обстрела израильской армии".

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