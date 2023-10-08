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Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле

Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле Фото: скриншот
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля Nature Party возле израильского города Офаким. Среди них — известный израильский футболист марокканского происхождения Лиор Асулин, сообщает Zakon.kz.

Лиору Асулину было 43 года. Футболист играл за клубы "Маккаби", "Бейтар" и "Хапоэль" и считался одним из лучших нападающих страны.

"Большая печаль. После многих часов, в течение которых он был объявлен пропавшим без вести, теперь известно, что бывший игрок нашего клуба Лиор Асулин был убит террористами на вечеринке в Раиме. Футбольный клуб "Хапоэль" Тель-Авив приносит соболезнования и передает поддержку членам семьи Лиора в это трудное время. Берегите себя и членов своей семьи", – написано в заявлении израильского клуба.

СМИ сообщают, что на фестивале электронной музыки Nature Party погибли около 200 человек. Официально эта информация не подтверждена.

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