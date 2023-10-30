Власти Израиля подтвердили гибель похищенной студентки Шани Лук

О смерти девушки, похищенной боевиками ХАМАС на фестивале в Израиле, сообщила ее мать. Эту информацию позже подтвердили в МИД Израиля, сообщает Zakon.kz.

В МИД заявили, что тело 23-летней гражданки Германии и Израиля Шани Лук нашли и опознали.





"Шани, которую террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, подвергли пыткам и выставили напоказ в секторе Газа, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани, переживающими этот невообразимый кошмар". МИД Израиля

Шани Лук приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения ХАМАС.

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Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Шани Лук лежит в грузовике раздетая до белья, вокруг нее стоят боевики ХАМАС. Ее имя удалось установить благодаря родителям, которые узнали девушку по татуировкам на ногах.