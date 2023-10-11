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Аргентинец попытался сварить кофе и случайно сжег десятки домов

Аргентинец хотел сварить себе кофе и случайно сжег десятки домов Фото: скриншот видео The Associated Press
Около тысячи человек тушат масштабный лесной пожар, который оставил без жилья десятки семей в аргентинской провинции Кордова. Виновником возгорания стал мужчина, который пытался сварить себе кофе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph 11 октября, в центральной аргентинской провинции Кордова произошел крупный лесной пожар. Огонь уничтожил десятки домов и унес жизни множества сельскохозяйственных животных, более 600 семей пришлось эвакуировать. Сейчас борьбой со стихией заняты около тысячи пожарных и волонтеров, а также восемь самолетов и два вертолета.


В курортном городке Вилья-Карлос-Пас, где живут 56 тысяч человек, пламя ночью подобралось к жилым кварталам. Людям пришлось тушить огонь водой из своих бассейнов, не менее дюжины домов сгорели. Местные власти принудительно эвакуировали из зоны бедствия 300 семей, еще столько же решили эвакуироваться самостоятельно. Оставшимся в городе людям тяжело дышать из-за висящего в воздухе густого дыма. В Кабаланго, еще одном пострадавшем от пожара городе, сгорела набережная – местные власти назвали происходящее "настоящей катастрофой".

"Я призываю население соблюдать указания пожарных и властей, которые работают в пострадавших районах. Самое важное – сберечь жизни людей, и если потребуется эвакуация, мы ее проведем", – пообещал губернатор провинции Кордова Хуан Скьяретти.

По подозрению в поджоге задержали предполагаемого виновника пожара, 27-летнего мужчину. Он сообщил полицейским, что развел костер на природе, чтобы сварить себе кофе, но "пламя вышло из-под контроля" из-за сильного ветра.

Пожар продолжается. Местные экстренные службы оценивают ситуацию как очень сложную, потому что тушение огня затрудняет погода – в Аргентине несколько дней стоит сильная жара, а скорость ветра доходит до 35 км/ч. Страна также переживает худшую засуху в истории.

Ранее крупнейший лесной пожар за последние 20 лет произошел в Греции.

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