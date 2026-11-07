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Мир

Незваный гость проник в чужой дом ради кофе и поплатился за странную выходку

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 20:16 Фото: pexels
В США 56-летний мужчина попал под следствие после весьма странного проникновения в чужой дом. Нарушитель забрался в чужое жилье лишь для того, чтобы сварить себе чашку кофе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября 2026 года сообщает Daily Voice. По данным издания, инцидент произошел 5 ноября 2026 года в городке Лексингтон-Парк, штат Мэриленд.

Хозяева дома вызвали полицию после того, как неизвестный мужчина беспрепятственно зашел в помещение, приготовил напиток и покорно удалился сразу после того, как его попросили уйти.

Однако на этом история не закончилась.

"Прочесывая близлежащие улицы, помощники шерифа обнаружили гражданина, подпадающего под описание очевидцев. Им оказался 56-летний Марк Олдридж, который при попытке задержания оказал активное сопротивление стражам порядка" – говорится в сообщении.

В результате мужчине предъявили внушительный список обвинений, включающий кражу со взломом нескольких степеней, мелкое хищение, сопротивление аресту и воспрепятствование работе полиции.

Подозреваемый уже предстал перед комиссаром окружного суда и до разбирательства был отпущен на свободу. Расследование курьезного происшествия продолжается.

Ранее в Астане произошел странный и страшный случай – мужчина проник в чужую квартиру и лег спать рядом с маленькими детьми.

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Канат Болысбек
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