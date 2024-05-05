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Нетаньяху: "Израиль не прекратит защищать себя"

Нетаньяху: &quot;Израиль не прекратит защищать себя&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 03:50 Фото: wikipedia
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, Нетаньяху пообещал победить всех врагов.

"80 лет назад, во время Холокоста, еврейский народ был совершенно беззащитен перед лицом тех, кто стремился нас уничтожить. Ни одна страна не пришла к нам на помощь. Сегодня мы снова столкнулись с врагами, желающими нашего уничтожения. Я заявляю лидерам всего мира: каким бы ни было давление, какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, Израиль не прекратит защищать себя", - сказал Нетаньяху, чьи слова распространила канцелярия главы правительства.

Ранее сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуск порядка 40 снарядов со стороны Ливана в направлении северных районов страны. Некоторые из них были перехвачены. О пострадавших не сообщается. Отмечается, что в ответ армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня, проинформировали в пресс-службе.

Отметим, что в конце апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером нынешнего времени и заявил, что израильское руководство не сможет избежать ответственности за свои преступления.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибло более 34 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

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