Израиль и Палестина: сколько погибших с обеих сторон
Также более 3400 человек раненых, сотни взяты в плен и считаются пропавшими без вести.
По другую сторону, около 900 человек погибли и 4500 получили ранения в Газе после того, как Израиль нанес ответные авиаудары.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока.
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