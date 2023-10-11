Израиль и Палестина: сколько погибших с обеих сторон

По информации национальной спасательной организации Государства Израиль, в ходе столкновении с боевиками на территории страны погибли более 1200 человек, сообщает Zakon.kz.

Также более 3400 человек раненых, сотни взяты в плен и считаются пропавшими без вести.

По другую сторону, около 900 человек погибли и 4500 получили ранения в Газе после того, как Израиль нанес ответные авиаудары.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока.

Материал по теме Евросоюз официально признал ХАМАС террористической организацией

Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной блокаде в Газе с израильской стороны.

Борт компании Air Astana вылетел из Тель–Авива, приземлился в Актау, а затем 10 октября 2023 года прибыл в Алматы. На борту самолета находилось 166 пассажиров, в том числе два младенца.

Корреспондент Zakon.kz связался с казахстанскими студентами, которые уехали в Израиль получать образование, но оказались эпицентре военных действий. Подробнее читайте здесь.

