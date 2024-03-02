Бывший дипломат США признал себя виновным по обвинению в шпионаже в пользу Кубы

Бывший американский дипломат заявил федеральному судье, что признает себя виновным по обвинению в работе на протяжении десятилетий в качестве секретного агента, сообщает Zakon.kz.

Это неожиданно быстрое разрешение дела, которое прокуроры назвали одним из самых наглых предательств в истории США, пишет Guardian.

73-летний мужчина заявил, что признается по федеральным обвинениям в сговоре с целью действовать в качестве агента иностранного правительства.

Прокуроры и адвокат Рочи указали, что сделка о признании вины включает в себя согласованный приговор, но не раскрыли подробностей. Он должен вернуться в суд 12 апреля, когда ему, скорее всего, будет вынесен приговор.

Краткое слушание не пролило нового света на вопрос, который оказался неуловимым после ареста Рочи в декабре: что именно он сделал, чтобы помочь Кубе, работая в госдепартаменте в течение двух десятилетий? Это включало работу на посту посла в Боливии и высшие посты в Аргентине, Мексике, Белом доме и Секции интересов США в Гаване.

Бывшего дипломата арестовали в ходе длительной спецоперации ФБР 1 декабря. В Министерстве юстиции США отказались давать комментарии о ходе расследования, но известно, что экс-посла обвинили в незаконном лоббировании интересов Кубы.