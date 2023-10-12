Наслал пчел на воров: в Кении знахаря обвинили в колдовстве

Жители кенийского города Китенгел стали свидетелями странного зрелища: в полицейский участок пришли две женщины, облепленные тысячами пчел, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал The Star со ссылкой на местных жителей, рой насекомых на женщин наслал знахарь, к которому обратилась кенийка, когда у нее похитили все наличные деньги в автобусе. Несмотря на то, что преступниц она знала в лицо, взывать к их совести было бесполезно, тогда пострадавшая обратилась к колдуну и попросила вынудить воровок явиться в участок.

Обвиненные в воровстве сдались в полицию и вернули украденное, как рассказали свидетели шествия женщин, облепленных пчелами, у одной из них насекомые почти полностью закрыли лицо, второй пчелы покрыли руки.

По словам начальника отделения, после передачи денег насекомые разлетелись.

"Я никогда такого не видел и не верил, что это возможно, но это случилось", – заявил полицейский Патрик Маньяси.

Обвиняемых в краже оставили под арестом.

Ранее сообщалось, что во Французской Гвиане пчелы убили туристку во время купания.