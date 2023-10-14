В Ташкенте студентка прыгнула под колеса поезда метро

В Ташкентском метрополитене на станции Алишера Навои 18-летняя студентка одного из столичных вузов спрыгнула на рельсы в тот самый момент, когда к станции приближался поезд, сообщает Zakon.kz

По информации UzNews на помощь подоспели двое сотрудников УОБМ. Они спустились на рельсы и подняли девушку на платформу.

При просмотре видеозаписей с камер выяснилось, что девушка в момент происшествия вела себя неадекватно.

Ранее сообщалось, что люди все чаще попадают под колеса поездов.