Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Ташкенте студентка прыгнула под колеса поезда метро

В Ташкенте студентка прыгнула под колеса поезда метро Фото: pixabay
В Ташкентском метрополитене на станции Алишера Навои 18-летняя студентка одного из столичных вузов спрыгнула на рельсы в тот самый момент, когда к станции приближался поезд, сообщает Zakon.kz

По информации UzNews на помощь подоспели двое сотрудников УОБМ. Они спустились на рельсы и подняли девушку на платформу.

При просмотре видеозаписей с камер выяснилось, что девушка в момент происшествия вела себя неадекватно. 

Ранее сообщалось, что люди все чаще попадают под колеса поездов.

Читайте также

Уже не смешно: Байден вновь споткнулся на лестнице
Уже не смешно: Байден вновь споткнулся на лестнице
Эмир Катара пригрозил прекратить поставки газа на Запад
Эмир Катара пригрозил прекратить поставки газа на Запад
Ситуация в Украине: утечка оружия на Ближний Восток, Минобороны об уклонении от мобилизации
Ситуация в Украине: утечка оружия на Ближний Восток, Минобороны об уклонении от мобилизации
Елена Вебер
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления