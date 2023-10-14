В Ташкенте студентка прыгнула под колеса поезда метро
Фото: pixabay
В Ташкентском метрополитене на станции Алишера Навои 18-летняя студентка одного из столичных вузов спрыгнула на рельсы в тот самый момент, когда к станции приближался поезд, сообщает Zakon.kz
По информации UzNews на помощь подоспели двое сотрудников УОБМ. Они спустились на рельсы и подняли девушку на платформу.
При просмотре видеозаписей с камер выяснилось, что девушка в момент происшествия вела себя неадекватно.
Ранее сообщалось, что люди все чаще попадают под колеса поездов.
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