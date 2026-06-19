В Стамбуле поезд метро сошел с рельсов на линии к аэропорту

В Стамбуле поезд сошел с рельсов на станции Бостанджи по пока не установленной причине, сообщает Zakon.kz.

По информации Haberler.com, инцидент произошел на линии метро, соединяющей район Кадыкёй с аэропортом Сабиха Гёкчен.

После происшествия пассажиры самостоятельно покинули состав и некоторое время шли по тоннелю.

На место были направлены пожарные, медицинские службы и сотрудники метрополитена. Спасательные и восстановительные работы продолжаются.

Информация о пострадавших на данный момент не уточняется. Причины схода поезда с рельсов выясняются.

Инцидент вызвал перебои в работе линии, одной из ключевых транспортных артерий города.

İSTANBUL- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro raydan çıktı. Metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri… pic.twitter.com/aFuhVY6BLU — Orbis Haber (@OrbisHaber) June 19, 2026

Ранее сообщалось, когда запустят станцию метро "Калкаман" в Алматы.