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Мир

В Стамбуле поезд метро сошел с рельсов на линии к аэропорту

В Стамбуле остановили движение метро после схода поезда с рельсов, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 23:19 Фото: magnific.com
В Стамбуле поезд сошел с рельсов на станции Бостанджи по пока не установленной причине, сообщает Zakon.kz.

По информации Haberler.com, инцидент произошел на линии метро, соединяющей район Кадыкёй с аэропортом Сабиха Гёкчен.

После происшествия пассажиры самостоятельно покинули состав и некоторое время шли по тоннелю.

На место были направлены пожарные, медицинские службы и сотрудники метрополитена. Спасательные и восстановительные работы продолжаются.

Информация о пострадавших на данный момент не уточняется. Причины схода поезда с рельсов выясняются.

Инцидент вызвал перебои в работе линии, одной из ключевых транспортных артерий города.

Ранее сообщалось, когда запустят станцию метро "Калкаман" в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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