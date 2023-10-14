Что известно о нападении на школу во Франции, где был убит учитель, тяжело ранен охранник

На севере Франции в городе Аррас бывший ученик школы с ножом напал на учителей, сообщает Zakon.kz

По данным СМИ, подозреваемый в нападении на учителей арестован - это 20-летний выходец из Чечни, предположительно, числившийся в списке лиц, которые представляют угрозу безопасности в связи с радикальным исламизмом.

Вследствие нападения как пишет Le Parisien, был убит 40-летний учитель французской литературы, учитель физкультуры и охранник тяжело ранены и находятся в реанимации. Ни один ученик школы в ходе нападения не пострадал.

По данным некоторых изданий, в прошлом он сам был учеником этой школы. Как утверждают свидетели, при нападении мужчина, кричал "Аллаху Акбар". Один из учителей в интервью местному телеканалу рассказал, что у нападавшего в руках было два ножа.

Вместе с нападавшим задержан его старший брат, который ранее был осужден на пять лет за участие в террористической группе и на полтора года за оправдание терроризма.

Всего в настоящий момент под стражей находятся восемь человек.

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование. Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство с связи с террористической деятельностью, а также сговоре с целью совершения террористических актов.

Нападение в Аррасе по данным BBC власта не связывают с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Однако как пишет издание полностью исключать такую связь нельзя. Масштабная атака ХАМАС на израильтян на прошлых выходных привела к существенному росту напряженности во Франции, где проживают как многочисленные еврейские диаспоры, так и крупные общины мусульман.

Только накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился временно запретить проводить по всей стране демонстрации.

По его словам, в текущей ситуации любые массовые выступления могут с высокой долей вероятности вылиться в нарушения общественного порядка.

Три года назад, 16 октября 2020 года, во французском городке Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров убил 47-летнего учителя Самюэля Пати. Во Францию Анзоров приехал с родителями, получившими статус беженцев.



