Школьник ранил ножом одноклассника и учителя в Павлодаре

Фото: ДП Павлодарской области

Чрезвычайное происшествие случилось в одной из школ Павлодара – школьник напал с ножом на одноклассника и учителя, сообщает Zakon.kz.

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