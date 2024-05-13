Школьник ранил ножом одноклассника и учителя в Павлодаре
Фото: ДП Павлодарской области
Чрезвычайное происшествие случилось в одной из школ Павлодара – школьник напал с ножом на одноклассника и учителя, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно 13 мая.
"Полицией задержан учащийся школы Павлодара, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – сказано в сообщении пресс-службы ДП Павлодарской области.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
2 мая стало известно, что в Жамбылской области школьник умер после избиения в уличном туалете.
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