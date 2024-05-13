Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьник ранил ножом одноклассника и учителя в Павлодаре

В Павлодаре школьник ранил ножом одноклассника и учителя, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 14:38 Фото: ДП Павлодарской области
Чрезвычайное происшествие случилось в одной из школ Павлодара – школьник напал с ножом на одноклассника и учителя, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 13 мая.

"Полицией задержан учащийся школы Павлодара, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – сказано в сообщении пресс-службы ДП Павлодарской области.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

2 мая стало известно, что в Жамбылской области школьник умер после избиения в уличном туалете.

Читайте также

Вода затопила дорогу в Атырауской области
Мощный поток воды затопил дорогу в Атырауской области
Полицейские Петропавловска спасли девушку, пытавшую броситься с 5 этажа
Полицейские Петропавловска спасли девушку, пытавшую броситься с 5 этажа
В Астане фасад дома рухнул на ребенка
В Астане фасад дома рухнул на ребенка
Ирина Капитанова
Павлодар 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: