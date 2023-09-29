Нападение в испанской школе: подросток ранил пять человек

На юге Испании в городе Херес 14-летний подросток напал с ножом на учителей и учащихся государственной школы. В больницу госпитализированы пятеро раненых, один из учителей перенес серьезную операцию, сообщает Zakon.kz.

По информации Еuronews, 14-летнего парня арестовали, а о его мотивах полицейским пока неизвестно.

Среди пострадавших: трое преподавателей и двое несовершеннолетних.

Как сообщает полиция, преступник пришел в учебное заведение с двумя ножами и напал на людей вскоре после начала уроков.



Ранее сообщалось, что в России в Ростовской области психически больной подросток устроил поножовщину в школе. Также ранил четырех человек ножом.

И похожий случай произошел минувшей зимой в Петропавловске. Ученик девятого класса принес с собой на уроки топор и нож. Он успел ранить троих детей, прежде чем его обезвредили.