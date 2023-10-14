Тела пропавших израильтян нашли на севере сектора Газа

В ЦАХАЛе сообщили о нахождении на территории сектора Газа тел пропавших израильтян, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Haaretz, за последние 24 часа также были найдены предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных боевиками ХАМАС.

Находки удалось обнаружить после того, как "тысячи палестинцев были вынуждены бежать из северной части сектора Газа".

Ранее армия Израиля приказала жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг, предупредив о продолжении масштабной операции в анклаве. В ООН заявили, что речь идет о более чем миллионе человек, и такое перемещение не может пройти "без разрушительных гуманитарных последствий".