Тела пропавших альпинистов нашли в Кыргызстане

Утром 16 августа на пике Курумды спасатели обнаружили тела пропавших альпинистов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель поисковой операции Александр Смирнов на своей странице в Facebook.

"При облете склона дрон снял место схода снежно-каменной массы. При разборе записей в выносе, рядом с найденными раньше вещами, мы увидели то, что с высокой вероятностью является телами участников группы", – написал Смирнов.

С его слов, находки на склоне соединяет веревка. Он предположил, что альпинисты шли в одной связке, а ниже по склону были найдены вещи всех троих.

"Группа не разделялась, они были вместе и остаются вместе. Никто не остался на склоне один", – отметил он.

Он поблагодарил спасателей МЧС Кыргызстана, операторов дрона, местных жителей, поднимавшим наверх топливо, и сотне добровольцев, разбиравших записи.

Об альпинистах известно, что двое из них – граждане Беларуси, а также один из Литвы. 2 августа они совершили восхождение на пик Курумды. 4 августа группа должна была начать спуск к базовому лагерю, однако в назначенное время на связь не вышла.

Сам пик Курумды расположен восточнее пика Ленина, в Чон-Алайском хребте, на границе Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Восхождение на Курумды относится к высшей категории сложности.

Тело погибшей в прошлом году на пике Победы в Кыргызстане Натальи Наговицыной не получилось найти в 2026 году, так как сезон восхождений закрыли из-за непогоды.