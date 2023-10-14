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Лувр закрыли из-за угрозы взрыва

Франция Фото: wikipedia.org
В Париже на день закрыли музей Лувр из-за угрозы взрыва, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемые посетители, по соображениям безопасности музей Лувр закрывает свои двери сегодня, в субботу, 14 октября. Людям, забронировавшим посещение в тот же день, будут возвращены деньги. Мы благодарим вас за понимание", – сообщила пресс-служба Лувра в Twitter.

По данным телеканала BFMTV, приостановка работы музея связана с мерами проверки.

Отмечается, что во Франции на данный момент объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в рамках продвижения креативного туризма при содействии Министерства туризма и спорта национальной компанией Kazakh Tourism и Pygmalion Gallery на ярмарке современного искусства Asia NOW в Париже будут представлены работы казахстанских творцов.

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