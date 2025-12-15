#Казахстан в сравнении
Мир

Лувр приостановил свою работу в Париже

Музей в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 18:55 Фото: freepik
Лувр в Париже временно закрыт на неопределенный срок из-за забастовки работников музея, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте 15 декабря 2025 года сообщило издание Le Monde.

По информации источника, сотни сотрудников единогласно поддержали однодневную забастовку в знак протеста против ухудшения условий труда. При этом некоторые коллеги выступали за бессрочный бойкот.

Пресс-служба музея опубликовала официальное заявление, принося извинения посетителям за неудобства.

"В связи с забастовкой работников экспозиция музея временно недоступна для посещения", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Мэрайя Кэри зажжет Олимпиаду-2026.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
