Лувр приостановил свою работу в Париже
Фото: freepik
Лувр в Париже временно закрыт на неопределенный срок из-за забастовки работников музея, сообщает Zakon.kz.
Об инциденте 15 декабря 2025 года сообщило издание Le Monde.
По информации источника, сотни сотрудников единогласно поддержали однодневную забастовку в знак протеста против ухудшения условий труда. При этом некоторые коллеги выступали за бессрочный бойкот.
Пресс-служба музея опубликовала официальное заявление, принося извинения посетителям за неудобства.
"В связи с забастовкой работников экспозиция музея временно недоступна для посещения", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Мэрайя Кэри зажжет Олимпиаду-2026.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript