Лувр приостановил свою работу в Париже

Об инциденте 15 декабря 2025 года сообщило издание Le Monde.

По информации источника, сотни сотрудников единогласно поддержали однодневную забастовку в знак протеста против ухудшения условий труда. При этом некоторые коллеги выступали за бессрочный бойкот.