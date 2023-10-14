Школьница в России попала в реанимацию после тренировки

Школьница из Новосибирска попала в реанимацию после тренировки и два дня находилась в коме, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала Ngs.ru, мать ребенка винит в случившемся тренера, поскольку та якобы несколько раз ударила школьницу шестом по голове. После занятий дочь пожаловалась на головную боль.

"Довезли ее до больницы, забрали. Я осталась ждать на первом этаже. Выходит врач, отдает мне крестик ее золотой, вещи. Говорят, что ребенка подключают на аппарат, ребенок в коме", – поделилась мать пострадавшей.

Отмечается, что у девочки диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Школьницу подключали к аппарату ИВЛ, из больницы ее выписали в начале октября, месяц она провела в отделении нейрохирургии.

Семья ребенка обратилась в Следственный комитет. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ученик 11 класса нанес серьезные побои 10-класснику в одной из сельских школ Костанайской области. По некоторым данным, драка произошла на фоне вымогательства денег.

