Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Школьница в России попала в реанимацию после тренировки

школьница попала в реанимацию Фото: Zakon.kz
Школьница из Новосибирска попала в реанимацию после тренировки и два дня находилась в коме, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала Ngs.ru, мать ребенка винит в случившемся тренера, поскольку та якобы несколько раз ударила школьницу шестом по голове. После занятий дочь пожаловалась на головную боль.

"Довезли ее до больницы, забрали. Я осталась ждать на первом этаже. Выходит врач, отдает мне крестик ее золотой, вещи. Говорят, что ребенка подключают на аппарат, ребенок в коме", – поделилась мать пострадавшей.

Отмечается, что у девочки диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Школьницу подключали к аппарату ИВЛ, из больницы ее выписали в начале октября, месяц она провела в отделении нейрохирургии.

Семья ребенка обратилась в Следственный комитет. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ученик 11 класса нанес серьезные побои 10-класснику в одной из сельских школ Костанайской области. По некоторым данным, драка произошла на фоне вымогательства денег.

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
дождливая погода в Алматы
Погода в Алматы на неделю: после похолодания в городе потеплеет
дождь в Алматы, октябрьская погода
Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления