Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Перелом носа и челюсти: школьника избил старшеклассник в Костанайской области

Перелом носа и челюсти: школьника избил старшеклассник в Костанайской области Фото: pixabay
Ученик одиннадцатого класса нанес серьезные побои десятикласснику в одной из сельских школ Костанайской области. По некоторым данным, драка произошла на фоне вымогательства денег, сообщает Zakon.kz.

Конфликт между учениками школы №2 поселка Кушмурун Аулиекольского района произошел 6 октября. Ученик одиннадцатого класса избил десятиклассника, после чего пострадавшего госпитализировали с переломом носа, челюсти и другими травмами. Как сообщают сельчане, старшеклассник вымогал у избитого деньги, передают Костанайские новости.

В понедельник, 9 октября, стало известно, что полицейские завели уголовное дело по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Кроме того, инцидент был рассмотрен на совете по профилактике правонарушений с участием законных представителей несовершеннолетних, администрации школы и сотрудников ювенальной полиции. В ближайшее время конфликт разберут на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Аулиекольского района.

К тому же, отмечают в полиции, стоит вопрос о нарушениях со стороны дирекции школы, так как сообщения о "противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних" в полицию сообщений не поступало.

Ранее в Павлодарском колледже преподаватель избил студента во время занятий, таким образом педагог "воспитывал" учащихся.

Читайте также

Авария произошел на газопроводе Актобе
Авария произошла на газопроводе Актобе
Пять человек погибли в аварии на трассе Алматы-Бишкек
Пять человек погибли в аварии на трассе Алматы – Бишкек
В Петропавловске вынесли приговор отцу-педофилу
В Петропавловске вынесли приговор отцу-педофилу
Мария Мельникова
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления