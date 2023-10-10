Перелом носа и челюсти: школьника избил старшеклассник в Костанайской области

Ученик одиннадцатого класса нанес серьезные побои десятикласснику в одной из сельских школ Костанайской области. По некоторым данным, драка произошла на фоне вымогательства денег, сообщает Zakon.kz.

Конфликт между учениками школы №2 поселка Кушмурун Аулиекольского района произошел 6 октября. Ученик одиннадцатого класса избил десятиклассника, после чего пострадавшего госпитализировали с переломом носа, челюсти и другими травмами. Как сообщают сельчане, старшеклассник вымогал у избитого деньги, передают Костанайские новости.

В понедельник, 9 октября, стало известно, что полицейские завели уголовное дело по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Кроме того, инцидент был рассмотрен на совете по профилактике правонарушений с участием законных представителей несовершеннолетних, администрации школы и сотрудников ювенальной полиции. В ближайшее время конфликт разберут на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Аулиекольского района.

К тому же, отмечают в полиции, стоит вопрос о нарушениях со стороны дирекции школы, так как сообщения о "противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних" в полицию сообщений не поступало.

Ранее в Павлодарском колледже преподаватель избил студента во время занятий, таким образом педагог "воспитывал" учащихся.