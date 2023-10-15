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Американцы отправили второй авианосец на восток Средиземноморья

Американцы отправили второй авианосец на восток Средиземноморья Фото: ВМС США
Уже второй американский авианосец перебросили в Средиземное море для сдерживание враждебных действий против Израиля. В Пентагоне подтвердили отправку второй ударной группы, сообщает Zakon.kz

По информации с сайта Командования сил флота страны авианосец USS Dwight D. Eisenhower ("Эйзенхауэр") отправился в запланированное развертывание 14 октября. Ударную группу планируется развернуть в зоне ответственности Европейского командования США, где она будет взаимодействовать с союзниками и партнерами для поддержки управления морским государством, которое включает в себя военно-морскую дипломатию и национальные усилия по созданию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников.

"Я приказал ударной группе американского военного корабля "Эйзенхауэр" начать движение на восток Средиземного моря... Увеличение военного присутствия США сигнализирует о твердой приверженности Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля и нашей решимости сдерживать любого государственного или негосударственного субъекта, стремящегося к эскалации этой войны", - говорится в сообщении шефа Пентагона Ллойда Остина.

Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы (помимо авианосца) входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. 

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