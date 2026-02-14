США направляют второй авианосец на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп приказал направить крупнейший американский авианосец – USS Gerald R. Ford – с сопровождающей группой кораблей из Карибского моря на Ближний Восток, сообщает Zakon.kz.

Решение приняли на фоне дискуссий о сдерживании ядерной и ракетной программы Ирана. Ожидается, что примерно через три недели авианосец USS Gerald R. Ford присоединится в регионе к USS Abraham Lincoln, что усилит военное присутствие США, пишет The Guardian.

Трамп заявил, что рассматривает отправку второй авианосной ударной группы, хотя ранее допускал возможность заключения сделки с Тегераном. На прошлой неделе США и Иран провели в Омане раунд непрямых переговоров, дата следующей встречи не назначена.

Сообщения о переброске "Форда" появились после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Израиль настаивает не только на ограничении иранской ядерной программы, но и на сокращении ракетной программы и прекращении поддержки "Хезболлы".

Риторика Трампа за последний месяц изменилась: от заявлений о поддержке протестующих в Иране – к акценту на сдерживание ядерной программы. По данным американских СМИ, она уже пострадала после ударов израильской и американской авиации во время 12-дневного конфликта прошлым летом.

"Форд" покинул США в июне 2025 года и с тех пор находится за рубежом. Его возвращение в страну пока не объявлено.

Трамп предупредил, что провал переговоров будет "очень травматичным", и заявил, что соглашение должно быть достигнуто в течение месяца. Позже на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине он добавил, что смена власти в Иране была бы "лучшим, что могло бы произойти".

В конце января сообщалось, что американская армия может атаковать Иран в ближайшее время.