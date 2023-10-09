Война на Ближнем Востоке: какую поддержку Израилю окажут США

Авианосная ударная группа ВМС США направилась в восточную часть Средиземного моря. Израиль запрашивает у США высокоточные бомбы и перехватчики. Вашингтон отправляет больше истребителей на Ближний Восток в рамках плана по укреплению своей позиции, сообщает Zakon.kz.

По словам министра обороны Ллойда Остина, авианосная ударная группа ВМС США направляется в восточную часть Средиземного моря, а Израиль готовится к широкомасштабной кампании против ХАМАС в секторе Газа, пишет CNN.

Американский авианосец "Джеральд Р. Форд" и атомный авианосец, которые в начале этой недели плавали в составе ВМС Италии, согласно сообщениям в социальных, приблизились к Израилю.

Авианосец будут сопровождать эсминцы с управляемыми ракетами и крейсеры с управляемыми ракетами, которые являются двумя другими классами боевых кораблей ВМФ.

США также предпринимают шаги по увеличению присутствия своих истребителей в регионе, включая эскадрильи F-35, F-15, F-16 и А-10. В последние месяцы он отправил несколько таких самолетов на Ближний Восток в ответ на агрессию со стороны иранских сил по всему региону, в том числе в Сирии и Оманском заливе.

По словам анонимного чиновника, важно отправить больше истребителей F-35 и F-15, двух самых мощных средств воздух-воздух и воздух-земля в ВВС США. Хотя точное количество самолетов неясно, чиновник сообщил, что, скорее всего, в этот регион будет направлено около 20-25 истребителей.

По словам израильского военного чиновника и представителя Министерства обороны США, Израиль запрашивает у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для "Железного купола". Запрос поступил в связи с тем, что министр обороны Ллойд Остин пообещал, что США уже сегодня направят Израилю помощь в сфере безопасности.

Израильский чиновник сообщил, что запрос к американцам включает в себя Joint Direct Attack Munitions, или JDAM, комплект, который превращает неуправляемую "тупую" бомбу в высокоточное "умное" оружие. Израиль использовал высокоточные бомбы для нанесения ударов по целям в секторе Газа с воздуха.

Израиль также запрашивает больше перехватчиков для "Железного купола" — системы противовоздушной обороны малой дальности, которая перехватила множество ракет, выпущенных из сектора Газа. Но система была подавлена ​​ракетными залпами, что позволило некоторым ракетам пройти и поразить Израиль.

США предоставили миллионы долларов на финансирование "Железного купола".

Израильский чиновник также заявил, что израильские военные могут запросить дополнительные возможности и вооружение, в зависимости от того, как закончится кампания Израиля против ХАМАС.

Ранее СМИ сообщали, что первый самолет ВВС США с военной помощью прибыл в Израиль.