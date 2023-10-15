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Пакистанские силы убили 6 предполагаемых боевиков Талибана

рация Фото: freepik
Пакистанские военные заявляют, что силы безопасности убили шестерых боевиков и ранили еще восемь в перестрелке во время ночного рейда на северо-западе страны, сообщает Zakon.kz.

По словам военных, силы безопасности провели разведывательную операцию в районе Мир-Али округа Северный Вазиристан, когда произошла перестрелка с боевиками. Один солдат также погиб, а военнослужащие изъяли из укрытия боевиков оружие и боеприпасы, пишет ABC News.

Северный Вазиристан десятилетиями служил убежищем для боевиков, пока военные не провели крупную операцию после нападения на армейскую школу в Пешаваре в 2014 году, в результате которого погибло более 150 человек, в основном школьников.

После многолетней операции армия объявила, что очистила регион от местных и иностранных боевиков. Однако периодические нападения продолжаются. Предполагается, что местный Талибан, известный как Техрик-и-Талибан Пакистан, нашел убежище в Афганистане и перегруппировывается в этом районе.

Пакистанские талибы — это отдельная группировка, союзники афганских талибов, захвативших власть в Афганистане в 2021 году.

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