В США мужчина убил 6-летнего мальчика на почве ненависти к мусульманам

71-летнему домовладельцу из района Чикаго предъявили обвинения в преступлении на почве ненависти: он смертельно ранил ножом 6-летнего мальчика и нанес ранения его 32-летней матери из-за их веры и продолжающейся войны между ХАМАС и Израилем, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый Джозеф Чуба был арестован полицией в субботу в чикагском пригороде Плейнфилд. Власти сообщили, что нашли Чубу сидящим на земле у подъезда дома, сообщает UPI.



В одной из спален дома полицейские обнаружили мальчика и его мать с множественными ножевыми ранениями. Их доставили в больницу. Мальчик был в критическом состоянии и скончался от полученных травм в больнице, а женщина находилась в тяжелом состоянии.

По данным полиции, мальчик получил 26 ножевых ранений, женщина – более десятка ножевых ранений.

Джозефу Чуба предъявили обвинения в убийстве первой степени, покушении на убийство первой степени, двух случаях совершения преступления на почве ненависти и нанесении побоев с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах.



"Детективам удалось установить, что обе жертвы этого жестокого нападения были выбраны подозреваемым из-за того, что они были мусульманами, а также из-за продолжающегося ближневосточного конфликта между ХАМАС и израильтянами". Из заявления офиса шерифа округа Уилл

Активисты Совета по американо-исламским отношениям призвали власти обратить внимание на обсуждение конфликта. Они опасаются разжигания ненависти и дегуманизации, которая наблюдалась после терактов 11 сентября.