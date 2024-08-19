В Испании на футбольном поле убили 11-летнего мальчика
По информации Marca, несчастный случай произошел на футбольном поле спортивного центра в городе Мосехон, что находится в провинции Толедо. Неизвестный мужчина в капюшоне нанес ножевое ранение мальчику, который находился у кромки поля.
Фото: pixabay
После совершения преступления мужчина продолжал вести себя неадекватно, поэтому остальным пришлось убежать с места события. Вскоре сам преступник ушел в неизвестном направлении. Несмотря на помощь медиков, спасти жизнь мальчика не удалось. Как пишет источник, спортивный центр был закрыт для посетителей, но преступник и ряд подростков каким-то образом смогли войти на территорию.
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