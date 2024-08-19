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В Испании на футбольном поле убили 11-летнего мальчика

Арена Убийство мальчика, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 08:50 Фото: pixabay
На одной из футбольных арен Испании неизвестный мужчина ударил ножом 11-летнего мальчика. Ребенок умер на месте происшествия, а преступника разыскивает полиция, сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, несчастный случай произошел на футбольном поле спортивного центра в городе Мосехон, что находится в провинции Толедо. Неизвестный мужчина в капюшоне нанес ножевое ранение мальчику, который находился у кромки поля. Арена Убийство мальчика, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 08:50

Фото: pixabay

После совершения преступления мужчина продолжал вести себя неадекватно, поэтому остальным пришлось убежать с места события. Вскоре сам преступник ушел в неизвестном направлении. Несмотря на помощь медиков, спасти жизнь мальчика не удалось. Как пишет источник, спортивный центр был закрыт для посетителей, но преступник и ряд подростков каким-то образом смогли войти на территорию.

Между тем в Астане завершился Кубок президента по хоккею, где первое место занял коллектив из Тольятти – "Лада".

"Бронза" турнира досталось столичному "Барысу", который в овертайме переиграл хабаровский "Амур".

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