В Испании на футбольном поле убили 11-летнего мальчика

На одной из футбольных арен Испании неизвестный мужчина ударил ножом 11-летнего мальчика. Ребенок умер на месте происшествия, а преступника разыскивает полиция, сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, несчастный случай произошел на футбольном поле спортивного центра в городе Мосехон, что находится в провинции Толедо. Неизвестный мужчина в капюшоне нанес ножевое ранение мальчику, который находился у кромки поля.

Фото: pixabay

После совершения преступления мужчина продолжал вести себя неадекватно, поэтому остальным пришлось убежать с места события. Вскоре сам преступник ушел в неизвестном направлении. Несмотря на помощь медиков, спасти жизнь мальчика не удалось. Как пишет источник, спортивный центр был закрыт для посетителей, но преступник и ряд подростков каким-то образом смогли войти на территорию.

Между тем в Астане завершился Кубок президента по хоккею, где первое место занял коллектив из Тольятти – "Лада".

"Бронза" турнира досталось столичному "Барысу", который в овертайме переиграл хабаровский "Амур".