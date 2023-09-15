Штрафы на 1,5 млн тенге собрал лихач из Уральска всего за пять дней

19-летнему автомобилисту из Уральска потребовалось всего пять дней, чтобы накопить штрафы за превышение скорости на сумму в 1,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО 15 сентября, система Suncar Smart Qorgau выявила в потоке машин автомобиль "ВАЗ-2112", который до этого неоднократно превысил скорость. Спустя недолгое время патрульная полиция остановила лихача.

"Водителем оказался 19-летний житель города, который в течение пяти дней 33 раза превысил скоростной режим. Общая сумма штрафов составила 1,5 млн тенге. Водитель имеет право погасить задолженность в упрощенном порядке, заплатив 50% от суммы штрафов", – рассказали в пресс-службе ДП.

Автомобиль уральского "гонщика" отправили на спецстоянку.

Новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД появились в Казахстане в 2023 году.

