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Конституционный суд: президент Грузии нарушила Конституцию

Конституционный суд: президент Грузии нарушила Конституцию Фото: Facebook/სალომე ზურაბიშვილი
Конституционный суд Грузии установил нарушение президентом Саломе Зурабишвили Конституции страны. Теперь парламент должен рассмотреть и поставить на голосование вопрос об отстранении президента от должности в порядке импичмента, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента, пишет Sputnik Грузия.

Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства.

"Президент Грузии, госпожа Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52–ю статью часть 1 пункт "а" Конституции Грузии. Суд заключает, что указанное представляет нарушение Конституции для целей 48 статьи Конституции Грузии", – заявил председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава.

Заключение в силе с момента обнародования на веб–странице Конституционного суда, отметил он.

"Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру", – заявил председатель Конституционного суда.

Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49–й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78–й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения Конституционного суда о нарушении ей закона заявила, что не собирается уходить в отставку. Об этом она сказала на специальном брифинге.

"Я никуда ухожу. Я не уйду в отставку. Я буду там, где была, где нахожусь всю жизнь и ради чего приехала и осталась, стояла на улице ради нашего европейского и демократического будущего", – заявила Зурабишвили на брифинге.

Месяцем ранее премьер Грузии назвал печальным фактом несогласованные визиты президента в страны Евросоюза и отметил, что правительство в прошлом году ни разу не мешало Зурабишвили совершать поездки. По его словам, Саломе Зурабишвили потеряла даже минимальное доверие. 

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