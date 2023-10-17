Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента

президент Грузии Фото: wikimedia
Конституционный суд Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила конституцию страны, поехав за границу без согласия правительства, и разрешил начать процедуру ее импичмента, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали девять судей, решение поддержали шесть из них, сообщает Первый канал Грузии.

Суд признал, что поездки Зурабишвили в ряд европейских стран в августе и сентябре нарушили 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент осуществляет представительские полномочия во внешней политике с согласия правительства.

Теперь решение КС должен утвердить парламент. Для отстранения президента от должности необходимы голоса 100 депутатов парламента. У правящей партии "Грузинская мечта", инициировавшей импичмент, 84 места в парламенте и ей понадобится поддержка оппозиции.

Большая часть оппозиционеров при этом выступает против объявления импичмента президенту и называет запуск такой процедуры "саботажем европейской интеграции Грузии со стороны "Грузинской мечты".

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Формально она выдвигалась как независимый кандидат, но её поддержала "Грузинская мечта". Впоследствии отношения между главой государства и правящей партией стали портиться на фоне войны России против Украины и разногласий по поводу отношений с Москвой.

Читайте также

Убившего футбольных фанатов террориста в Брюсселе схватили почти через сутки
Убившего футбольных фанатов террориста в Брюсселе схватили почти через сутки
президент Кыргызстана
Закон об иноагентах: Human Rights Watch призвала Садыра Жапарова не подписывать закон
Данияр Кунафин
Грузия Зурабишвили Саломе
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Документ
Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане
В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт
В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления