Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента

Конституционный суд Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила конституцию страны, поехав за границу без согласия правительства, и разрешил начать процедуру ее импичмента, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали девять судей, решение поддержали шесть из них, сообщает Первый канал Грузии.

Суд признал, что поездки Зурабишвили в ряд европейских стран в августе и сентябре нарушили 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент осуществляет представительские полномочия во внешней политике с согласия правительства.



Теперь решение КС должен утвердить парламент. Для отстранения президента от должности необходимы голоса 100 депутатов парламента. У правящей партии "Грузинская мечта", инициировавшей импичмент, 84 места в парламенте и ей понадобится поддержка оппозиции.

Большая часть оппозиционеров при этом выступает против объявления импичмента президенту и называет запуск такой процедуры "саботажем европейской интеграции Грузии со стороны "Грузинской мечты".

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Формально она выдвигалась как независимый кандидат, но её поддержала "Грузинская мечта". Впоследствии отношения между главой государства и правящей партией стали портиться на фоне войны России против Украины и разногласий по поводу отношений с Москвой.