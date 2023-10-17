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В Кыргызстане отменили визаран

виза в Кыргызстан Фото: pixabay
Власти Кыргызстана приняли решение о введении ограничения в отношении иностранных граждан, на которых распространяется безвизовый режим, сообщает Zakon.kz.

По данным МИД КР, кабинет министров утвердил положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызстана.

"Положение предусматривает ряд следующих новшеств – отмену visa-run. Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания на территории республики, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу "60/120".пресс-служба МИД КР

Как пояснили в МИД, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд для соответствующей категории иностранцев теперь будет возможен только через 60 дней с "момента предыдущего выезда из страны".

В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180.

В МИД Кыргызстана рекомендовали иностранцам "заранее планировать свое пребывание" на территории страны и в случае необходимости оформлять разрешительные документы.

Эти изменения отражают стремление кабмина КР к обеспечению эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны.

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