В Кыргызстане отменили визаран

Власти Кыргызстана приняли решение о введении ограничения в отношении иностранных граждан, на которых распространяется безвизовый режим, сообщает Zakon.kz.

По данным МИД КР, кабинет министров утвердил положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызстана.

"Положение предусматривает ряд следующих новшеств – отмену visa-run. Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания на территории республики, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу "60/120". пресс-служба МИД КР

Как пояснили в МИД, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд для соответствующей категории иностранцев теперь будет возможен только через 60 дней с "момента предыдущего выезда из страны".

В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180.

В МИД Кыргызстана рекомендовали иностранцам "заранее планировать свое пребывание" на территории страны и в случае необходимости оформлять разрешительные документы.

Эти изменения отражают стремление кабмина КР к обеспечению эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны.