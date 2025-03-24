Президент Грузии отозвал из Конституционного суда иск против иноагентов

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против принятия закона об иноагентах, который подавала бывший лидер государства Саломе Зурабишвили, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 марта пишет издание Ambebi.

Как подчеркивается в заявлении, грузинский закон об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния" способствует защите национального суверенитета государства и стабильному развитию страны.

"Закон служит максимальному информированию общества о происхождении финансирования организаций, проводящих интересы иностранной силы. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отказаться от конституционного иска", – указано в сообщении.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" Парламент Грузии принял 14 мая 2024 года. Спустя четыре дня после этого действующий президент Саломе Зурабишвили заявила о наложении вето на закон об иноагентах, а в июле подала в Конституционный суд иск с требованием отменить закон.